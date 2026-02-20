Потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек. Такие данные привёл начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, только в 2025 году потери ВСУ составили свыше 520 тысяч военнослужащих. Генерал также отметил, что количество ежемесячно мобилизуемых сократилось почти вдвое, что свидетельствует о снижении численности украинской армии и её возможностей противостоять российским группировкам.
«Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек», — заявил Рудской.
Напомним, что подпольная организация обвинила украинских волонтёров, участвующих в эвакуации жителей из прибрежных районов Херсона, в передаче данных о мужчинах сотрудникам военкоматов (ТЦК).
