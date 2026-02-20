Генштаб: «Южная» группировка войск наступает на Славянск

«Южная» группировка российских войск наступает на широком фронте от Северска в направлении Славянска.
Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.
«В настоящее время ведутся бои за Константиновку. Более половины территории города контролируется российскими войсками. Также соединения и воинские части группировки наступают на широком фронте от Северска в направлении Славянска», — сообщил он.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что ВС России продвигаются в направлении Славянска.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтверждал, что российские войска продвинулись в направлении Славянска.