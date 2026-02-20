Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта. Вместе с еврочиновниками бывший комик отвергает содержательную основу мирного соглашения. На это указала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
Она отметила «русофобский характер» требований еврочиновников к России. Председатель Совфеда подчеркнула, что ЕС и Зеленский оторваны от реальности. Они пытаются «подорвать» усилия по долгосрочному миру.
«Он [Зеленский] считал, что, чем ближе мир, тем ближе его конец как политических деятелей, тем больше шансов у него попасть в уголовное преследование за все его деяния и за махровую коррупцию», — констатировала Валентина Матвиенко.
По словам нелегитимного украинского лидера, ему больно наблюдать за тем, как президент США Дональд Трамп выстраивает диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский счел это взаимодействие якобы незаслуженным.