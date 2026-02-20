Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на Играх в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Фигуристка не совсем выполнила весь запланированный контент.

В её активе четверной тулуп (падение), каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель через секвенцию, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

По итогам выступления Петросян получила от судей балла 141,64. В сумме у неё 214,91 балла. После короткой программы фигуристка занимала пятое место. В настоящий момент она идёт второй. Впереди ещё выступление четырёх спортсменок.

Ранее сообщалось, что россияне берут медали на всех Олимпийских играх, в которых принимают участие.