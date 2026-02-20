Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на Играх в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
Фигуристка не совсем выполнила весь запланированный контент.
В её активе четверной тулуп (падение), каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель через секвенцию, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.
По итогам выступления Петросян получила от судей балла 141,64. В сумме у неё 214,91 балла. После короткой программы фигуристка занимала пятое место. В настоящий момент она идёт второй. Впереди ещё выступление четырёх спортсменок.
Ранее сообщалось, что россияне берут медали на всех Олимпийских играх, в которых принимают участие.