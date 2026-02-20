Орбан обвинил Киев во враждебности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения между Будапештом и Киевом стали враждебными из-за политики украинской стороны и не нормализуются до окончания конфликта.
На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания «совета мира» он объяснил, что Украина считает врагами всех, кто не оказывает ей безоговорочной поддержки, и своими действиями сама превращает их в противников. Среди таких шагов Орбан назвал остановку нефтепровода «Дружба», попытки через санкции лишить Венгрию дешёвых российских энергоносителей, а также стремление втянуть страну в конфликт и навязать финансовые обязательства.
Он отметил, что после установления мира отношения могут улучшиться, но пока идут боевые действия, для этого нет оснований.
Напомним, что венгерский премьер также выражал опасение, что постоянное противодействие Европы может вынудить Дональда Трампа отказаться от попыток мирного урегулирования на Украине.
Ранее сообщалось, что на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».
