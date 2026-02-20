На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания «совета мира» он объяснил, что Украина считает врагами всех, кто не оказывает ей безоговорочной поддержки, и своими действиями сама превращает их в противников. Среди таких шагов Орбан назвал остановку нефтепровода «Дружба», попытки через санкции лишить Венгрию дешёвых российских энергоносителей, а также стремление втянуть страну в конфликт и навязать финансовые обязательства.