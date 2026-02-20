«В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки (“Запад” — ред.) сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск. После его освобождения украинские формирования неоднократно пытались восстановить контроль над этим важным для них логистическим узлом… Одновременно командование ВСУ, осознавая реальную невозможность взять под контроль Купянск, перешло к тактике “медийных побед”, — сказал Рудской в интервью газете “Красная звезда”.