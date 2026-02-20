«Я боюсь только того, что американцы внезапно соберут вещи и уедут домой с российско-украинских мирных переговоров. Сегодня ситуация такова, что ее невозможно замаскировать никакими изощренными лингвистическими ухищрениями. В то время как президент Трамп настойчиво пытается договориться об урегулировании, европейцы переходят ему дорогу на каждом шагу», — заявил Орбан, выступая в четверг вечером на встрече с венгерскими журналистами в Вашингтоне после первого заседания Совета мира под председательством Трампа.
«Американцы постоянно выдвигают мирные инициативы, находятся в прямом контакте с русскими, ведут переговоры, в то время как европейские лидеры решили продолжать войну и считают, что необходимо разгромить Россию на территории Украины», — отметил глава правительства, пресс-конференцию которого транслировал телеканал М1. Он добавил, что «сотрудничество между Соединенными Штатами и Европой становится все более сложным».
Орбан рассказал, что во время встреч с Трампом убеждал его в необходимости продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине, который в противном случае будет продолжаться еще в течение долгого времени. «Я не знаю, как можно будет остановить эту войну без американцев», — подчеркнул премьер.
По его мнению, у европейцев нет своих идей насчет того, «как добиться мира в Европе», а лидеры ЕС откровенно выступают за продолжение украинского конфликта и военную поддержку Киева. «Если мы предоставим европейцам и русским возможность самим устанавливать мир, то это будет не мир, а война. Поэтому как сторона, выступающая за мир, мы заинтересованы в том, чтобы американцы продолжали участвовать в мирном процессе», — заключил Орбан.