Орбан признался, что опасается выхода США из переговоров по Украине

По его мнению, у европейцев нет своих идей насчет того, «как добиться мира в Европе», а лидеры ЕС откровенно выступают за продолжение украинского конфликта и военную поддержку Киева. «Если мы предоставим европейцам и русским возможность самим устанавливать мир, то это будет не мир, а война. Поэтому как сторона, выступающая за мир, мы заинтересованы в том, чтобы американцы продолжали участвовать в мирном процессе», — заключил Орбан.