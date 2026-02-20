Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян получила за произвольную программу больше, чем в квалификации к Играм

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2026 в Италии.

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2026 в Италии.

По итогам выступления россиянка получила от судей балла 141,64. В сумме у неё 214,91 балла.

В сентября фигуристка выиграла олимпийский отбор. Тогда за произвольную она набрала 140,91 балла. Таким образом, Петросян на Олимпиаде получила за произвольную программу больше, чем в квалификации к Играм, тем самым улучшив свой результат.

Ранее сообщалось, что Петросян прыгнула четверной тулуп в каскаде, но упала с сольного тулупа в прогоне произвольной программы.