Петросян получила за произвольную программу больше, чем в квалификации к Играм

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на Олимпиаде-2026 в Италии.
По итогам выступления россиянка получила от судей балла 141,64. В сумме у неё 214,91 балла.
В сентября фигуристка выиграла олимпийский отбор. Тогда за произвольную она набрала 140,91 балла. Таким образом, Петросян на Олимпиаде получила за произвольную программу больше, чем в квалификации к Играм, тем самым улучшив свой результат.
Ранее сообщалось, что Петросян прыгнула четверной тулуп в каскаде, но упала с сольного тулупа в прогоне произвольной программы.