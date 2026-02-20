Ричмонд
Петросян побила личный рекорд на соревнованиях ISU по сумме двух программ

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила своё выступление на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 214,91 балла.

Таким образом, Петросян побила личный рекорд на соревнованиях ISU по сумме двух программ. Её лучший результат до этого был установлен на этапе Гран-при среди юниоров в Любляне в 2021 году. Тогда она набрала 210,57 балла.

Ранее сообщалось, что Петросян прыгнула четверной тулуп в каскаде, но упала с сольного тулупа в прогоне произвольной программы.