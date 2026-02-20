Ричмонд
МИД: потери ЕС от антироссийских санкций составляют до €2 трлн

Сумма потерь государств ЕС от антироссийских санкций составляет от €1,5 трлн до €2 трлн.

Об этом «Известиям» сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Наиболее близкая к реалистичной цифра — от €1,5 трлн до €2 трлн», — заявил замглавы МИД России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе возникли разногласия по новым санкциям против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше