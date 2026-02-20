Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану

Накануне Трамп встретится со своим зятем Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые доложили ему о ходе переговоров с Ираном. Последние прошли в Женеве. В тот же день чиновники собрались в ситуационном центре для обсуждения возможных действий против Тегерана, им сообщили, что все американские силы, дислоцированные в регионе, должны быть размещены на позициях к середине марта.