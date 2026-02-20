Ричмонд
Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и КНР в составе Совета мира

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и Китай в составе Совета мира.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и Китай в составе Совета мира.

«Да, мне очень хотелось бы видеть там Россию и Китай. Обе эти страны приглашены», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в США завершилось первое заседание Совета мира. Трамп в своей речи перед мировыми лидерами отметил, что его Совет мира будет «контролировать» деятельность ООН, и сказал, что Штаты выделят $10 млрд на урегулирование глобальных конфликтов.

