Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и КНР в составе Совета мира

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию и Китай в составе Совета мира.
«Да, мне очень хотелось бы видеть там Россию и Китай. Обе эти страны приглашены», — цитирует его Интерфакс.
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.Читать дальше