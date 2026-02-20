Западные войска активно расширяют на фоне якобы неизбежности военного столкновения с Россией. Под надуманным предлогом страны НАТО меняют и систему мобилизационного развертывания. На это указал начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в беседе с «Красной звездой».
Он сообщил, что страны НАТО расширяют мощности ВПК. Происходит заметное наращивание коалиционных сил, добавил генерал-полковник.
«Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России», — уточнил Сергей Рудской.
В МИД России сообщили, что Москва по-прежнему готова обсудить гарантии безопасности с НАТО. Документ 2021 года до сих пор актуален.