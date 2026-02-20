Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад меняет систему мобилизации на фоне якобы неизбежного конфликта с РФ: как НАТО наращивает силы

Генштаб заявил о наращивании сил НАТО на фоне якобы неизбежности конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Западные войска активно расширяют на фоне якобы неизбежности военного столкновения с Россией. Под надуманным предлогом страны НАТО меняют и систему мобилизационного развертывания. На это указал начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в беседе с «Красной звездой».

Он сообщил, что страны НАТО расширяют мощности ВПК. Происходит заметное наращивание коалиционных сил, добавил генерал-полковник.

«Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России», — уточнил Сергей Рудской.

В МИД России сообщили, что Москва по-прежнему готова обсудить гарантии безопасности с НАТО. Документ 2021 года до сих пор актуален.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше