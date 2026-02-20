Тарасова призвала не осуждать Петросян за включение четверного тулупа в произвольную программу

Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
«Понимаете, риск — не нашего ума дело. Когда ты умеешь прыгать четверной тулуп, то как же его не вставлять в программу? Никто не прыгает десять из десяти сложных прыжков. Просто не пошла вверх, стелилась так. Конечно, очень жаль, что Аделия упала. Жалко, что это внутренне её немного подкосило. Не с тем настроением она пошла дальше… Не всегда бывает так, как хочется. Бывает и так…. Мы вас [Аделию Петросян и Даниила Глейхенгауза] любим. Болели всей страной», — сказала Тарасова в эфире Okko.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 214,91 балла.
Таким образом, Петросян побила личный рекорд на соревнованиях ISU по сумме двух программ. Её лучший результат до этого был установлен на этапе Гран-при среди юниоров в Любляне в 2021 году. Тогда она набрала 210,57 балла. Однако этого не хватило для попадания в топ-3.
Ранее сообщалось, что Петросян прыгнула четверной тулуп в каскаде, но упала с сольного тулупа в прогоне произвольной программы.