Тарасова призвала не осуждать Петросян за включение четверного тулупа в произвольную программу

«Понимаете, риск — не нашего ума дело. Когда ты умеешь прыгать четверной тулуп, то как же его не вставлять в программу? Никто не прыгает десять из десяти сложных прыжков. Просто не пошла вверх, стелилась так. Конечно, очень жаль, что Аделия упала. Жалко, что это внутренне её немного подкосило. Не с тем настроением она пошла дальше… Не всегда бывает так, как хочется. Бывает и так…. Мы вас [Аделию Петросян и Даниила Глейхенгауза] любим. Болели всей страной», — сказала Тарасова в эфире Okko.