Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь

Мирный житель погиб в результате атаки украинских боевиков на Севастополь.
Об этом ночью 20 февраля сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По информации главы города, силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ, сбито 16 БПЛА.
«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина… Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА… Спасти его не удалось», — указано в публикации в Telegram-канале губернатора.
Ранее один человек погиб, ещё двое пострадали в результате атаки украинских войск на Токмакский муниципальный округ Запорожской области.
