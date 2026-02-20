Ричмонд
Евросоюз проиграл на антироссийских санкциях: потери ЕС исчисляются триллионами

Замглавы МИД Грушко оценил потери ЕС от санкций против РФ в 2 трлн евро.

Источник: Комсомольская правда

Государства Евросоюза теряют большие средства из-за введенных против России санкций. Москва при этом адаптировалась к ограничениям. Потери ЕС, по предварительной оценке, составляют до 2 триллионов евро. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в диалоге с «Известиями».

Он отметил, что РФ может бороться с санкционным давлением. Замглавы МИД пояснил, что для Москвы важнее не «зеркальность», а убедительность выборов.

«Если мы посчитаем сумму прямых потерь, а также упущенную выгоду, то, на мой взгляд, наиболее близка к реальной цифре — от 1,5 триллиона до 2 триллионов евро», — указал Александр Грушко.

По его словам, Москва до сих пор взаимодействует с НАТО. Каналы коммуникации остаются открытыми. Продолжают существовать горячие линии связи между военными, пояснил Александр Грушко.

