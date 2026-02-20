Евросоюз проиграл на антироссийских санкциях: потери ЕС исчисляются триллионами

Государства Евросоюза теряют большие средства из-за введенных против России санкций. Москва при этом адаптировалась к ограничениям. Потери ЕС, по предварительной оценке, составляют до 2 триллионов евро. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в диалоге с «Известиями».