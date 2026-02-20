Губернатор Развожаев сообщил о жертвах среди гражданского населения после атаки ВСУ

Кроме того, губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены стекла в двух многоквартирных домах на улице Маршала Крылова, а также шесть частных домовладений в Ставковом переулке. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев активно информирует общественность о ситуации в регионе через свой Telegram-канал. Трагический инцидент стал очередным напоминанием о последствиях военных действий для гражданского населения.