Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Развожаев сообщил о жертвах среди гражданского населения после атаки ВСУ

В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб 30-летний мужчина.

В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По информации губернатора, трагедия произошла, когда мужчина находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки от осколков, вызванных падением сбитого беспилотного летательного аппарата. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось. Михаил Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены стекла в двух многоквартирных домах на улице Маршала Крылова, а также шесть частных домовладений в Ставковом переулке. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев активно информирует общественность о ситуации в регионе через свой Telegram-канал. Трагический инцидент стал очередным напоминанием о последствиях военных действий для гражданского населения.

Ранее Система ПВО Сочи отразила атаку дронов.