В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По информации губернатора, трагедия произошла, когда мужчина находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки от осколков, вызванных падением сбитого беспилотного летательного аппарата. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось. Михаил Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены стекла в двух многоквартирных домах на улице Маршала Крылова, а также шесть частных домовладений в Ставковом переулке. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев активно информирует общественность о ситуации в регионе через свой Telegram-канал. Трагический инцидент стал очередным напоминанием о последствиях военных действий для гражданского населения.
