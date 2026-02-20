Американка Алиса Лью выиграла Олимпийские игры, Петросян — шестая

Американская фигуристка Алиса Лью одержала победу в турнире одиночниц на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 226,79 балла.
Серебряной призёркой стала японка Каори Сакамото 224,90. Бронза досталась её соотечественнице Ами Накаи (219,16).
Единственная представительница из России Аделия Петросян заняла шестое место, набрав в сумме 214,91 балла. Фигуристка заявила четверной тулуп в произвольной программе, но не смогла его приземлить.
Ранее сообщалось, что Петросян побила личный рекорд на соревнованиях ISU по сумме двух программ.