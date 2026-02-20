Ричмонд
Рудской: ВС России находятся в 12 км от города Запорожье

Бойцы российской группировки «Днепр» находятся в 12 км от окраин оккупированного украинскими военными города Запорожье.

Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 км от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сообщил он.

Ранее Рудской заявил, что Южная группировка российских войск наступает на широком фронте от Северска в направлении Славянска.