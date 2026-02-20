Ричмонд
Петросян не хватило 4,63 балла до бронзы Олимпийских игр

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала американка Алиса Лью с результатом 226,79. Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90). Третьей стала ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).

Таким образом, Петросян не хватило 4,63 балла до бронзы Олимпийских игр — 2024.

Ранее сообщалось, что судья из США, поставивший Петросян худшие баллы в КП, не работает на ПП.

