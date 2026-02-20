В МИД РФ подсчитали ущерб Европы от антироссийских санкций

В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что эта оценка учитывает как прямые потери, так и упущенную выгоду. В качестве иллюстрации дипломат привёл динамику торговли: в 2013 году её объём составлял около 420 миллиардов долларов, а в текущем году может сократиться до 20 миллиардов.