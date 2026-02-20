Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил ущерб, который Евросоюз понёс от антироссийских санкций, в сумму от 1,5 до 2 триллионов евро.
В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что эта оценка учитывает как прямые потери, так и упущенную выгоду. В качестве иллюстрации дипломат привёл динамику торговли: в 2013 году её объём составлял около 420 миллиардов долларов, а в текущем году может сократиться до 20 миллиардов.
При этом, с учётом планов ЕС полностью запретить поставки российского топлива, включая газ, этот показатель рискует приблизиться к нулю.
«Если мы посмотрим на сумму прямых потерь, а также на упущенную выгоду, то, на мой взгляд, наиболее близкая к реалистичной цифра — от 1,5 триллионов до 2 триллионов евро», — заявил Грушко.
Напомним, что Соединённые Штаты в декабре 2025 года впервые за восемь месяцев возобновили импорт редкоземельных металлов из России, причём объём поставки оказался максимальным с осени 2023 года.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.
