Арктический спасатель: пять фактов о новейшем вертолёте Ми-38ПС

Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС РФ получил новейший поисково-спасательный вертолёт Ми-38ПС, сообщили в пресс-службе министерства. Эта машина была создана специально для работы в Арктике и предназначена в том числе для тушения пожаров, ликвидации техногенных аварий и эвакуации пострадавших. Ми-38ПС отличается рекордной дальностью полёта и способностью работать в сложных метеоусловиях.
«В Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России прибыл вертолёт Ми-38ПС (поисково-спасательный). В такой модификации это первая винтокрылая машина в ведомстве», — говорится в релизе на сайте министерства.
Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, Ми-38ПС был разработан специально для нужд спасателей.
«Это полностью отечественная авиационная техника. Новейшие воздушные суда созданы с учётом требований и пожеланий МЧС России. В первую очередь это касается увеличения дальности полётов», — рассказал министр.
Борется с пожарами и разливами нефти.
Ми-38ПС создавался для помощи в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также для обеспечения безопасности Северного морского пути.
В частности, эти машины способны тушить пожары и устранять последствия аварийного разлива нефтепродуктов. Для этих целей впервые на вертолёт данного класса были установлены водосливное устройство и вертолётный подвесной опрыскиватель. Это позволяет доставлять к местам аварий диспергенты и биопрепараты, чтобы распылять их на загрязнённых участках акваторий.
Помимо этого, Ми-38ПС при установке одноместных и двухместных медицинских модулей могут задействовать для эвакуации больных и пострадавших. При этом вертолёт сможет забрать раненых даже при отсутствии места для посадки — для этого у него есть специальная лебёдка для подъёма пострадавших.
Создан для Арктики.
В составе МЧС Ми-38ПС будут использоваться прежде всего в Арктической зоне, где, по словам Александра Куренкова, сейчас создаётся сеть авиационно-спасательных звеньев.
Прибывший в Хабаровский авиационно-спасательный центр Ми-38ПС будет нести дежурство в авиазвене в Певеке. Аналогичные звенья уже сформированы в Мурманске и Архангельске. В дальнейшем после создания необходимой аэродромной инфраструктуры такие подразделения появятся в Тикси, Анадыре, Сабетте и Диксоне.
Работа в Арктике подразумевает особые требования к техническим параметрам вертолёта. Как отмечается в материалах разработчика, новые Ми-38ПС при установке дополнительных баков могут летать на рекордную дальность — до 1,5 тыс. км, что особенно важно при работе на протяжённых территориях Арктической зоны. Кроме того, Ми-38ПС оснащён современными системами навигации, повышающими надёжность полётов в сложных метеоусловиях.
Известно также, что Ми-38ПС может работать при диапазоне температур от −52 °C до +52 °C.
По современным стандартам.
Стоит отметить, что разработка Ми-38 началась ещё в 1980-е годы, однако тогда довести её до конца не удалось из-за развала СССР и экономических трудностей. В итоге серийное производство этих машин на Казанском вертолётном заводе было развёрнуто лишь в 2018 году.
За прошедшее время проект претерпел ряд изменений, и в нынешнем виде Ми-38 выпускается уже с учётом современных требований. В частности, машина оснащена так называемой стеклянной кабиной — это означает, что традиционные механические средства индикации были заменены на электронные дисплеи, на которые выводятся навигационная информация и данные бортовых систем.
«Тридцать восьмой» также получил полностью автономный навигационный комплекс. В качестве силовой установки на Ми-38 используются два современных двигателя ТВ7−117 В.
Многоцелевой универсал.
Помимо поисково-спасательной версии, Ми-38 может производиться и в других вариантах. Так, пассажирская конфигурация рассчитана на 30 человек и оснащается энергопоглощающими креслами, системами кондиционирования и обогрева, багажным отсеком и туалетом.
В линейке «Вертолётов России» есть также пассажирский борт бизнес-класса с салоном повышенной комфортности на 12 посадочных мест. Для пассажиров в нём предусмотрены столики, диваны, гардероб и буфет. По желанию заказчика кабина может быть оборудована кухней, оснащённой всем необходимым для приготовления и хранения блюд, в том числе кофеваркой, микроволновой печью и холодильником.
Транспортный вариант предусматривает установку системы тактического и аварийного сброса груза, внешней подвески, бортовой стрелы и лебёдочной грузовой системы. Существует также военно-транспортная модификация Ми-38Т. От гражданского транспортника она отличается наличием топливной системы с защитой от взрыва при жёсткой посадке, дополнительными топливными баками и средствами спецсвязи. Первая такая машина была передана Минобороны РФ в 2019 году.
Недостающее звено.
В интервью RT бывший глава «Вертолётов России» Андрей Богинский ранее отмечал, что Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и Ми-26. По его словам, машина подходит тем заказчикам, которым «нужна грузоподъёмность больше, чем у Ми-8, но меньше, чем у Ми-26».
Напомним, современные модификации Ми-8/17 способны транспортировать до 4 т груза внутри кабины или на внешней подвеске. В свою очередь, Ми-26 является самым грузоподъёмным в мире серийным вертолётом и может поднимать до 20 т полезной нагрузки.
Ми-38 является промежуточным звеном между этими машинами: в базовом варианте он способен перевозить до 5 т грузов в кабине или столько же на внешней подвеске.