Арктический спасатель: пять фактов о новейшем вертолёте Ми-38ПС

Помимо этого, Ми-38ПС при установке одноместных и двухместных медицинских модулей могут задействовать для эвакуации больных и пострадавших. При этом вертолёт сможет забрать раненых даже при отсутствии места для посадки — для этого у него есть специальная лебёдка для подъёма пострадавших.