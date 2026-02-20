Орбан заявил, что европейцы вынуждают Трампа выйти из переговоров по Украине

Американцы могут выйти из переговорного процесса по Украине. О своих опасениях заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, европейцы вынуждают президента США Дональда Трампа выйти из мирного процесса. Так Виктор Орбан заявил во время речи после заседания Совета мира.