Орбан заявил, что европейцы вынуждают Трампа выйти из переговоров по Украине

Американцы могут выйти из переговорного процесса по Украине. О своих опасениях заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, европейцы вынуждают президента США Дональда Трампа выйти из мирного процесса. Так Виктор Орбан заявил во время речи после заседания Совета мира.
Венгерский премьер считает, что без США не удастся установить мир на Украине. Поэтому он опасается, что американцы «соберут вещи и уедут домой».
«Сегодня ситуация такова, что ее невозможно замаскировать никакими изощренными лингвистическими ухищрениями. В то время как президент Трамп настойчиво пытается договориться об урегулировании, европейцы переходят ему дорогу на каждом шагу», — констатировал Виктор Орбан.
Он также рассказал о роли Венгрии в переговорном процессе. Виктор Орбан отметил, что Будапешт оказывает помощь одной из сторон, Соединенным Штатам.