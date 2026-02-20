Ричмонд
Силовики: в ТЦК работают около 46 тысяч человек

В территориальных центрах комплектования на Украине работает около 46 тыс. человек.

Об этом РИА Новости заявили представители российских силовых структур.

«Армия “людоловов” Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих», — сообщил собеседник агентства.

Ранее пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, младший сержант Николай Шкиранда, захваченный бойцами группировки войск «Север», рассказал о преступных методах мобилизации на Украине и гуманном отношении со стороны российских военных.