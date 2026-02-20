Ричмонд
Впервые с 1960 года российские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпиаде

Аделия Петросян заняла шестое место в турнире одиночниц на Олимпийских играх — 2026 в Милане. По итогам двух программ она получила от судей 214,53 балла. В соревновании мужчин выступал Пётр Гуменник, который также стал шестым. Только два российских фигуриста смогли получить путёвку на Игры-2026, выиграв олимпийский отбор.

Российские пары и танцоры не прошли проверку на нейтральный статус от ISU, чтобы принять участие в квалификации к Играм-2026.

Таким образом, впервые с 1960 года российские (в том числе советские) фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Украину в медальном зачёте Олимпиады-2026.