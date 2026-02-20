Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян заявила, что планирует выступить на следующей Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что намерена выступить на Олимпийских играх 2030 года.

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что намерена выступить на Олимпийских играх 2030 года.

«Выступление оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян, слова которой приводит ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде в Италии фигуристка получила от судей 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала американка Алиса Лью с результатом 226,79. Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90). Третьей стала ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).

Ранее Тарасова призвала не осуждать Петросян за включение четверного тулупа в произвольную программу.