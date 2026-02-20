Впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
По итогам двух программ россиянка получила от судей 214,91 балла. Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79).
Стоит отметить, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном соревновании женщин. До этого побеждали Аделина Сотникова (2014), Алина Загитова (2018) и Анна Щербакова (2022).
Ранее сообщалось, что Россия обошла Украину в медальном зачёте Олимпиады-2026.