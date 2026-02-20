Еврокомиссар Кубилюс назвал несерьёзным заявления о слабой России

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными», — цитирует его издание The Diplomat in Spain.
Кубилюс подчеркнул, что Россия умеет управлять миллионами беспилотников. Во время выступления в парламенте Испании он призвал депутатов выделять миллиарды на оборону. Эти средства нужны для подготовки к якобы возможной угрозе со стороны РФ.
Ранее британские и немецкие военачальники призвали граждан готовиться к военному противостоянию с Россией. Глава вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Найтон и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер попросили население принять необходимость перевооружения. Они объяснили — рост военных расходов неизбежен.
