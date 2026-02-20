Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Кубилюс назвал несерьёзным заявления о слабой России

Заявления, что Россия якобы не может противостоять некоторым странам НАТО, являются несерьезными. Об этом заявил литовский еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на совместном заседании комитетов по делам ЕС и обороне испанского парламента.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными», — цитирует его издание The Diplomat in Spain.

Кубилюс подчеркнул, что Россия умеет управлять миллионами беспилотников. Во время выступления в парламенте Испании он призвал депутатов выделять миллиарды на оборону. Эти средства нужны для подготовки к якобы возможной угрозе со стороны РФ.

Ранее британские и немецкие военачальники призвали граждан готовиться к военному противостоянию с Россией. Глава вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Найтон и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер попросили население принять необходимость перевооружения. Они объяснили — рост военных расходов неизбежен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше