Дмитриев: инопланетяне убедились в ненадежности Обамы

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что бывший президент США Барак Обама не умеет хранить конфиденциальную информацию. Такое заявление он сделал в соцсети X*.
Поводом для публикации стала ироничная реплика президента США Дональда Трампа о якобы раскрытых Обамой секретах, связанных с инопланетянами. Дмитриев обыграл эту шутку, предположив, что даже гипотетические внеземные существа могли бы усомниться в способности Обамы хранить тайны.
«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал Дмитриев.
Ранее Обама признался в интервью блогеру из США Брайану Коэну, что верит в существование пришельцев. Кроме того, он упомянул «Зону 51», где американские военные якобы проводят эксперименты над инопланетянами.
