Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: инопланетяне убедились в ненадежности Обамы

Дмитриев заявил, что Барак Обама не умеет хранить конфиденциальную информацию.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что бывший президент США Барак Обама не умеет хранить конфиденциальную информацию. Такое заявление он сделал в соцсети X*.

Поводом для публикации стала ироничная реплика президента США Дональда Трампа о якобы раскрытых Обамой секретах, связанных с инопланетянами. Дмитриев обыграл эту шутку, предположив, что даже гипотетические внеземные существа могли бы усомниться в способности Обамы хранить тайны.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал Дмитриев.

Ранее Обама признался в интервью блогеру из США Брайану Коэну, что верит в существование пришельцев. Кроме того, он упомянул «Зону 51», где американские военные якобы проводят эксперименты над инопланетянами.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше