В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине

«Западные лидеры усвоили нарратив о том, что Россия проиграла войну и что ее экономика и демография рушатся. Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенность и даже запутана прямыми обращениями (Дональда. — Прим. ред.) Трампа к (Владимиру. — Прим. ред.) Путину», — написал он, комментируя публикацию Reuters о том, что руководители европейских служб разведки не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году.