Петросян — о выступлении на Играх-2026: психологически сложно будет вернуться в Россию после такого проката

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями по завершении выступления на Олимпийских играх — 2026.
«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — цитирует Петросян Sport24.
По итогам двух программ россиянка получила от судей 214,91 балла и заняла итоговое шестое место. Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79).
Ранее стало известно, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.