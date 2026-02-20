Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян — о выступлении на Играх-2026: психологически сложно будет вернуться в Россию после такого проката

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями по завершении выступления на Олимпийских играх — 2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями по завершении выступления на Олимпийских играх — 2026.

«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — цитирует Петросян Sport24.

По итогам двух программ россиянка получила от судей 214,91 балла и заняла итоговое шестое место. Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79).

Ранее стало известно, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.