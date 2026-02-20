Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.