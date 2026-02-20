Ричмонд
Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель

Юрист Шляпина: у российских дачников осталось два года на освоение земель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.

«По закону, у дачников осталось 742 дня на освоение земель. Владельцы участков обязаны использовать их строго по назначению», — рассказала собеседница агентства.

Юрист объяснила, что главная цель закона — возвращение заброшенных участков к активной эксплуатации. По ее словам, инициатива направлена на борьбу с владельцами, земли которых годами заброшены.

«Принятый закон не вводит новых оснований для изъятия участков и не усиливает санкции. Он лишь устанавливает срок для освоения и критерии неиспользования», — заключила Шляпина.