Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин

Власти республики планируют наладить производство этих боеприпасов.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Польша с 20 февраля прекращает исполнять обязательства по Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, власти республики планируют наладить производство этих боеприпасов, а также создавать комплексы дистанционного минирования.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.