МАГАТЭ призвало Россию и Украину к перемирию для проведения оценки ущерба и ремонта линии «Ферросплавная-1».
«МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня», — указано в заявлении агентства.
Ранее сообщалось, что объекты инфраструктуры Энергодара и Запорожской АЭС повреждены в результате атаки ВСУ на промышленную зону.
Пресс-служба ЗАЭС сообщала о напряжённой ситуации в районе станции из-за атак ВСУ.
