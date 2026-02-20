Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к перемирию

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к перемирию для проведения оценки ущерба и ремонта линии «Ферросплавная-1».

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к перемирию для проведения оценки ущерба и ремонта линии «Ферросплавная-1».

«МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня», — указано в заявлении агентства.

Ранее сообщалось, что объекты инфраструктуры Энергодара и Запорожской АЭС повреждены в результате атаки ВСУ на промышленную зону.

Пресс-служба ЗАЭС сообщала о напряжённой ситуации в районе станции из-за атак ВСУ.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше