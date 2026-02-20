Ричмонд
Тарасова — об оценках Лью на ОИ: катает программу 10-летней давности

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление американки Алисы Лью в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фигуристка одержала победу в соревновании одиночниц на Олимпийских играх — 2026. В сумме она набрала 226,79 балла.

«Она катает программу десятилетней давности, может, даже 15-летней. Но больше с них ничего не требуется, чтобы выиграть Олимпийские игры», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Россиянка Аделия Петросян по итогам короткой и произвольной программ стала лишь шестой (214,53).

Ранее сообщалось, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.