Трамп: Обама раскрыл секрет, заявив о существовании инопланетян

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда утверждал на днях, что инопланетяне существуют. С таким заявлением выступил действующий американский лидер Дональд Трамп, который при этом отказался уточнить, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций.
«Не знаю, реальны они или нет», — подчеркнул глава администрации США, беседуя 19 февраля с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Ром (штат Джорджия), куда он отправился с рабочей поездкой. «Но говорю вам, что он (Обама — прим. ТАСС) раскрыл секретную информацию. Он не должен был этого делать. Он совершил большую ошибку», — убежден глава Белого дома.
«У меня мнения на этот счет нет», — заверил руководитель американской администрации, когда у него повторно спросили, существуют ли инопланетяне. «Я никогда об этом не говорю. Многие говорят. Многие в это верят», — добавил президент.
Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. «Они реальны, но я их не видел», — сказал 44-й президент США, который находился у власти в 2009−17 годах. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил: «Статистически Вселенная настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там [других форм] жизни». «За годы своего президентства я не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали с нами», — отметил бывший глава государства.