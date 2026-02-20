Трамп: Обама раскрыл секрет, заявив о существовании инопланетян

Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. «Они реальны, но я их не видел», — сказал 44-й президент США, который находился у власти в 2009−17 годах. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил: «Статистически Вселенная настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там [других форм] жизни». «За годы своего президентства я не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали с нами», — отметил бывший глава государства.