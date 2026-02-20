Петросян — о церемонии закрытия Игр-2025: вряд ли туда пойду

Российская фигуристка Аделия Петросян не уверена, станет ли посещать церемонию закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии.
Об этом спортсменка заявила в ходе общения с журналистами по итогам завершения выступления в произвольной программе.
«Изначально был план погулять по городу. Съездили, погуляли, сходили в торговый центр. Посмотрим, надеемся, найду в себе силы посмотреть город. Церемония закрытия? Вряд ли. Хотя вроде собиралась… В общем, не знаю. Но всё пошло немножко не по плану», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».
Петросян выступила с произвольной программой на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. В сумме она заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. В произвольной программе Петросян недокрутила тулуп в четыре оборота — единственный ультра-си прыжок в её прокате — и допустила падение при приземлении. Остальные элементы российской спортсменки были исполнены успешно, вращения и дорожка шагов получили четвёртый, максимальный уровень сложности.
Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79). На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (224,90), а на третьей — её соотечественница Ами Накаи (219,16).
Ранее стало известно, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.