СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

Эксперты по дикой природе отмечают, что это время года может быть особенно непредсказуемым. Хотя многие калифорнийские медведи впадают в период зимнего оцепенения (более легкую форму спячки), они могут просыпаться и передвигаться, особенно во время потеплений или в поисках пищи.