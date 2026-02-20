Суд по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится в пятницу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Суд в Москве в пятницу начнет рассматривать иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Заседание назначено на утро пятницы», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана, артист находился «в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить». Все совместное имущество супругов, по условиям договора, после развода должно отойти Самойловой.
Ранее в мировой суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным, дело по подсудности передали в вышестоящую инстанцию.
До этого Самойлова подала на развод с Джиганом, у пары четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Представитель Самойловой в январе сообщал, что примирения не произошло.