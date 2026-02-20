СМИ: военный самолет потерпел крушение во время полета в Иране

ТЕГЕРАН, 20 фев — РИА Новости. Военный самолет потерпел крушение в время тренировочного полета в провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана, один из пилотов погиб в результате крушения, передает иранское агентство Fars.
«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолет. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — говорится в сообщении.
В результате крушения погиб один из двух пилотов самолета, добавляет агентство Fars со ссылкой на военно-воздушные силы армии Ирана.
