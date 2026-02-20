Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело задержанного главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя касается получения взяток за выдачу лицензий на разведку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу правоохранители сообщили РИА Новости об их задержании по делу о крупных взятках. Накануне в правоохранительных органах агентству сообщали об обысках в департаменте.
«Взятки за лицензии на разведку», — сказал собеседник агентства, отметив, что эпизодов получения взяток несколько.