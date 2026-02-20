Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии

Дело главы департамента недропользования касается взяток за лицензии на разведку.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело задержанного главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя касается получения взяток за выдачу лицензий на разведку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В пятницу правоохранители сообщили РИА Новости об их задержании по делу о крупных взятках. Накануне в правоохранительных органах агентству сообщали об обысках в департаменте.

«Взятки за лицензии на разведку», — сказал собеседник агентства, отметив, что эпизодов получения взяток несколько.