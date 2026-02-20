Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в России

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.