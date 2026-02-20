Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в России

РИА Новости: самый дорогой госномер продается за 2,1 миллиарда рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.

Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.

При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

В России законно продать и купить госномер на авто нельзя.

В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании «красивых» номеров для автомобилей через «Госуслуги». Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.

Госдума в феврале рассмотрит законопроект.