Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.
Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.
При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
В России законно продать и купить госномер на авто нельзя.
В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании «красивых» номеров для автомобилей через «Госуслуги». Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Госдума в феврале рассмотрит законопроект.