Индекс «Масленицы с икрой» за год снизился на 7%

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Индекс «Масленицы с икрой» — продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, — в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Для расчета индекса использован рецепт приготовления блюда на четверых по «быстрому» способу: молоко — 500 миллилитров, яйца — 2 штуки, пшеничная мука — стакан (200 грамм), подсолнечное масло — 3 столовых ложки, сахар — 1 столовая ложка, соль — половина чайной ложки, а также красная икра — 100 грамм.
«Индекс составляет 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года», — показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
При этом медианная цена ингредиентов на продуктовый набор для блинов согласно рецепту без икры составляет 147 рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года.