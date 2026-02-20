Индекс «Масленицы с икрой» за год снизился на 7%

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Индекс «Масленицы с икрой» — продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, — в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».