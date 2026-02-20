ФФККР — о выступлении Петросян на ОИ: заставила весь мир аплодировать твоему таланту

Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии и получила 141,64 балла. По сумме двух прокатов фигуристка набрала 214,53 балла, что позволило ей завершить турнир на шестой позиции. В произвольной программе Петросян допустила недокрут тулупа в четыре оборота — единственного прыжка ультра-си в её наборе, а также упала при приземлении. Остальные элементы спортсменка выполнила без серьёзных ошибок, а вращения и дорожка шагов были оценены максимальным, четвёртым уровнем сложности.