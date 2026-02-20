ФФККР — о выступлении Петросян на ОИ: заставила весь мир аплодировать твоему таланту

Федерация фигурного катания на коньках России поддержала Аделию Петросян после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Яркая звёздочка! Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты — настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» — говорится в Telegram-канале организации.
Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии и получила 141,64 балла. По сумме двух прокатов фигуристка набрала 214,53 балла, что позволило ей завершить турнир на шестой позиции. В произвольной программе Петросян допустила недокрут тулупа в четыре оборота — единственного прыжка ультра-си в её наборе, а также упала при приземлении. Остальные элементы спортсменка выполнила без серьёзных ошибок, а вращения и дорожка шагов были оценены максимальным, четвёртым уровнем сложности.
Победу в турнире одержала американка Алиса Лью (226,79). На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (224,90), а на третьей — её соотечественница Ами Накаи (219,16).
Ранее стало известно, что впервые с 2014-го российская фигуристка не стала олимпийской чемпионкой в соревновании женщин.