Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил, что стратегия Евросоюза, направленная на затягивание конфликта на Украине, обречена на провал.
В своём посте в социальной сети X он отметил, что западные лидеры продолжают опираться на ошибочный нарратив о слабости России, тогда как на самом деле в критическом положении оказалась Украина.
По словам дипломата, европейцы не желают вести диалог с Москвой и отговаривают Киев от реалистичных условий мира, в то время как Вашингтон напрямую взаимодействует с Россией и подталкивает Владимира Зеленского к завершению конфликта.
Сибал также обратил внимание на публикацию Reuters, согласно которой европейские разведки не видят перспектив мира в текущем году, а переговоры в Женеве называют «театрализованным представлением».
Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что постоянное противодействие со стороны Европы может вынудить президента США Дональда Трампа отказаться от попыток мирного урегулирования на Украине.
