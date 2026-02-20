Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии выступили с предупреждением из-за позиции ЕС по Украине

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил, что стратегия Евросоюза, направленная на затягивание конфликта на Украине, обречена на провал.

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил, что стратегия Евросоюза, направленная на затягивание конфликта на Украине, обречена на провал.

В своём посте в социальной сети X он отметил, что западные лидеры продолжают опираться на ошибочный нарратив о слабости России, тогда как на самом деле в критическом положении оказалась Украина.

По словам дипломата, европейцы не желают вести диалог с Москвой и отговаривают Киев от реалистичных условий мира, в то время как Вашингтон напрямую взаимодействует с Россией и подталкивает Владимира Зеленского к завершению конфликта.

Сибал также обратил внимание на публикацию Reuters, согласно которой европейские разведки не видят перспектив мира в текущем году, а переговоры в Женеве называют «театрализованным представлением».

Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что постоянное противодействие со стороны Европы может вынудить президента США Дональда Трампа отказаться от попыток мирного урегулирования на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше