В тени шуток Коростелёва: норвежец сорвал джекпот в лыжном двоеборье, а китаец шокировал американца в коньках

Норвежец Йенс Лурос Офтебру выиграл третье золото в соревновании лыжных двоеборцев, а китаец Нин Чжунъянь помешал добиться аналогичного успеха американцу Джордану Штольцу в беге на коньках на 1500 м. Дочка чешской лыжницы Анны Яноушковой — швейцарка Марианна Фаттон — стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме, а сборная США эпично выиграла женский хоккейный турнир. Савелий Коростелёв с Никитой Филипповым высмеял ситуацию с подарками спонсоров, а затем ответил на неприличное предложение от актрисы фильмов категории X.
Пикантная мотивация для Коростелёва.
В Италии не утихают разговоры о презервативах, которые были израсходованы олимпийцами за несколько дней, но потом изделия с логотипом Milano-Cortina 2026 внезапно появились на маркетплейсах по невероятным ценам. Как сообщили организаторы, новая партия из 5 тыс. штук в ближайшее время будет доставлена в олимпийскую деревню.
Однако пока, как выразился в соцсетях Савелий Коростелёв, перефразируя с русского на русский, «ни средств контрацепции, ни смартфонов», — намекая на инцидент с запретом на выдачу положенных каждому спортсмену подарков. Шутку лыжника поддержал серебряный призёр Игр Никита Филиппов. Ски‑альпинист пообещал, что на церемонии закрытия Игр поделится с соотечественником «гусарскими презервативами».
На неё, к слову, лыжник тоже может прийти с медалью: масс‑старт ещё до начала Олимпиады считался одной их тех дисциплин, где у Коростелёва есть шанс порадовать себя и болельщиков. К тому же, за несколько дней до выхода на трассу спортсмену решила добавить дополнительной мотивации актриса фильмов для взрослых Мэри Рок. Она пообещала Савелию 16-часовой марафон любовных утех в случае, если он вернётся из Италии с наградой.
Естественно, такое предложение не осталось незамеченным в спортивной среде. Так, участник прошлых Игр биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что возможность провести время подобным образом выпадает раз в жизни, а Виктория Метеля попросила Савелия не затягивать с ответом. Не прошёл мимо и Дмитрий Губерниев, который уверен, что россиянин попытается помешать Йоханнесу Клебо «снять джекпот» и займётся перевоспитанием актрисы.
«Хочу сказать, что Савелий в расцвете своих сил, он её ушатает за час. После этого ей придётся сменить род деятельности и пойти секретарём по особым поручениям в офис Елены Валерьевны Вяльбе», — цитирует Губерниева «Советский спорт».
Лыжник не преминул ответить на предложение — и тоже не без юмора.
«За такое весёлое начало дня и медиавыхлоп я ещё в должниках останусь», — написал он в соцсетях.
Никита Филиппов.
© Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images.
Неожиданная развязка для Штольца.
Ещё одним норвежцем, который, как и Клебо, приехал в Милан и Кортину-д’Ампеццо ради соревнований с самим собой, стал Йенс Лурос Офтебру. 25‑летний викинг одержал победу в каждой из дисциплин лыжного двоеборья, в которой принимал участие. После золота на нормальном и большом трамплинах спортсмен выступил в командном спринте: их пара с Андреасом Скоглунном обогнала финнов всего на полсекунды и упрочила лидерство своей страны в медальном зачёте.
Сам же Офтебру благодаря очередной награде высшей пробы получил пропуск в элитный клуб. Кроме него, три золота в Италии взяли только четверо: швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, французские биатлонисты Жулия Симон и Кентен Фийон Майе, а также уже упомянутый Клебо, который в субботу попытается сделать то, что не удавалось прежде никому, — завоевать шестое золото в рамках одних зимних Игр.
Трёхкратным мог стать в четверг и вундеркинд Джордан Штольц. 21‑летний конькобежец взял в Милане золото на дистанциях 500 и 1000 метров, причём в обеих — с олимпийским рекордом. Перед забегом на «полторашку» в его победе не просто не сомневались: американец шёл безоговорочным фаворитом, а вероятность его триумфа оценивали в 95%.
Однако в дело вмешался Нин Чжунъянь, который в своём забеге прошёл дистанцию с лучшим результатом в истории Игр и нервно ждал забега Штольца. И тот не сдюжил: уступил 0,77 секунды и заставил китайца плакать от счастья. После двух бронзовых медалей он сенсационно поднялся на верхнюю ступень пьедестала.
Не смогла сдержать эмоций и Марианна Фаттон. Дочь чешской лыжницы Анны Яноушковой, которая участвовала в гонках на 15 и 30 км на Играх в Альбервиле (по две медали в них взяли Любовь Егорова и Елена Вяльбе), пошла практически по стопам матери. В Италии она выступила в прежде малоизвестном ски‑альпинизме и стала первой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине, единственной среди девушек выбежав спринт из трёх минут. Правда, её медаль отправилась в копилку сборной Швейцарии, которая поднялась на седьмое место в общем зачёте.
© Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images.
Сумасшедший финал женского хоккея.
В Канаде ожидаемо весь день обсуждали хоккей, причём как мужской, так и женский. Выход звёзд НХЛ в полуфинал после унизительной, по словам Натана Маккиннона, победы над Чехией отошёл на второй план на фоне травмы Сидни Кросби.
Ветеран и капитан сборной за мучением партнёров наблюдал в раздевалке: он покинул лёд из-за повреждения, полученного после силового приёма Радко Гудаса во втором периоде. Как пояснили в микст-зоне хоккеисты, именно фигура Сида не позволила им опозориться и отправиться домой с пустыми руками.
Даже Джон Купер признался, что на третий отрезок игры все вышли с мыслью, что этот матч точно не станет последним для 38-летнего форварда в Милане, а затем добавил, что не исключает участия Кросби в полуфинале с Финляндией.
А вот женская сборная свою принципиальную встречу с соседками уже провела. В прямом эфире за финалом наблюдали даже местные школьники — министр образования канадской провинции Онтарио Пол Каландра официально разрешил ученикам пропускать занятия ради просмотра хоккея. Но первый финал обернулся драмой.
В отличие от мужской дисциплины, у женщин безоговорочным фаворитом считалась другая североамериканская сборная. США по пути к финалу унижали соперниц: минимум пять заброшенных шайб в каждой игре и всего одна пропущенная за весь турнир, ставшая скорее исключением. Канаду, к слову, на групповом этапе тоже отвели в «детский сад», поэтому финал на бумаге вызывал интерес исключительно с географической точки зрения. Однако и тут олимпийские боги нашли чем удивить.
Началась встреча с глупого удаления фавориток — вдохновившись трюком чехов, звёздно-полосатые решили выйти на площадку вшестером. На этот раз рефери жульничество пресёк, а американки впервые за семь матчей ушли на первый перерыв без забитых голов.
Казалось, распечатать ворота Энн-Рене Дебьен у номинальных хозяев получится на старте второго периода при розыгрыше большинства. Но вместо конвертирования давления в гол американки пропустили сами. Рената Фаст удачно сделала выброс из-за лицевой линии, а Лаура Стейси с Кристин О’Нилл реализовали выход два в два: форвард «Нью-Йорк Сиренс» перехитрила двукратную чемпионку мира Эрин Франкель и отправила шайбу в пустые ворота.
За две минуты до финальной сирены канадки настолько поверили во второе олимпийское золото подряд, что совершили ключевую ошибку: позволили Лейле Эдвардс беспрепятственно бросить с кистей от синей линии на пятак, где стоявшая спиной Хилари Найт подставила клюшку и сравняла счёт. А в овертайме Меган Келлер остановила таймер на 247-й секунде: обхитрила Клэр Томпсон и точным броском в «домик» закрыла поражение в Пхёнчхане-2022.
Меган Келлер забрасывает решающую шайбу в овертайме.
© David W Cerny — Pool/Getty Images.