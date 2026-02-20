Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями

В письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в феврале — Британия) Иравани отметил, что Иран не стремится ни к напряженности, ни к войне, но в случае военной агрессии против себя ответит «решительно и соразмерно».
«Все базы, оборудование и активы враждебной силы в регионе станут законными целями в контексте оборонительных действий Ирана. Соединенные Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредсказуемые и неконтролируемые последствия», — говорится в письме.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше