Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями

Миссия Ирана в ООН: базы США на Ближнем Востоке являются законными целями.

Источник: © РИА Новости

ООН, 20 фев — РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани после угроз со сторон США заявил, что все базы «враждебной силы» станут законными целями для ответа, говорится в его письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

В письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в феврале — Британия) Иравани отметил, что Иран не стремится ни к напряженности, ни к войне, но в случае военной агрессии против себя ответит «решительно и соразмерно».

«Все базы, оборудование и активы враждебной силы в регионе станут законными целями в контексте оборонительных действий Ирана. Соединенные Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредсказуемые и неконтролируемые последствия», — говорится в письме.

