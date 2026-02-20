Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Мосгорсуд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp*.
Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — указано в публикации.
10 февраля в пресс-службе Роскомнадзора подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram на территории России.
Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеру Telegram предстоит выполнить ряд условий, чтобы полностью урегулировать претензии со стороны российских властей.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.