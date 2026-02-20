Ричмонд
Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — указано в публикации.

10 февраля в пресс-службе Роскомнадзора подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram на территории России.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеру Telegram предстоит выполнить ряд условий, чтобы полностью урегулировать претензии со стороны российских властей.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

