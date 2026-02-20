Ричмонд
Марочко: ВСУ отступили из части поселения под Константиновкой

Российские бойцы активно выбивают противника, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из Берестка под Константиновкой Донецкой Народной Республики, часть населенного пункта на юге перешла в серую зону. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Часть населенного пункта Бересток на юге перешла в так называемую серую зону, поскольку наши военнослужащие сейчас очень активно работают по выбиванию противника с данного участка», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие за несколько последних суток продвинулись на юге Константиновки, в самом городе идут встречные бои.