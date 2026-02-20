В Пентагоне отметили превосходство ВС РФ над ВСУ почти во всех отношениях

В документе проанализированы действия Вашингтона по поддержке Киева в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года, а также по проведению операции Atlantic Resolve, направленной на усиление восточного фланга НАТО и наращивание военного присутствия США в Европе. В докладе, в частности, приводятся представленные по запросу генинспекторов оценки упомянутого разведуправления относительно соотношения сил России и Украины. Согласно его выводам, «по состоянию на декабрь ВС РФ сохраняли общее преимущество над ВСУ по ключевым боевым показателям».
Разведслужба отмечает, что «Россия почти наверняка сохраняет более эффективную систему командования и управления, чем Украина». «Российские подразделения учатся более эффективно применять штурмовые группы для поддержания наступательного давления по всей линии фронта. В то же время украинские силы сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с тем, что военачальники неравномерно внедряют западный стиль командования, поскольку многие из них предпочитают советский стиль в иерархии командования и управления», — говорится в документе.
В докладе подчеркивается, что ключевым является преимущество РФ с точки зрения применения ударных сил. «Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — отмечает разведуправление. Оно констатирует, что Украина испытывает нехватку живой силы и проблемы с подготовкой военных. Согласно приведенным оценкам, РФ обладает преимуществом в артиллерийских и ракетных системах, что позволяет российским силам «эффективно подавлять украинские оборонительные позиции». Уточняется, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и зависят от их поставок западными странами. Констатируется, что средств ПВО и истребителей F-16, имеющихся у Киева, «по-прежнему недостаточно для защиты от массированных ракетных ударов и атак с применением беспилотников со стороны России».
Разведслужба признает превосходство РФ с точки зрения логистики, потенциала формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах. В управлении полагают, что «Россия, вероятно, достигла относительного паритета с Украиной в тактическом применении беспилотников». Отмечается, что российская сторона принимает меры для совершенствования методов применения беспилотников, подготовки их операторов, а также закупок и модернизации дронов.