В Пентагоне отметили превосходство ВС РФ над ВСУ почти во всех отношениях

В докладе подчеркивается, что ключевым является преимущество РФ с точки зрения применения ударных сил. «Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — отмечает разведуправление. Оно констатирует, что Украина испытывает нехватку живой силы и проблемы с подготовкой военных. Согласно приведенным оценкам, РФ обладает преимуществом в артиллерийских и ракетных системах, что позволяет российским силам «эффективно подавлять украинские оборонительные позиции». Уточняется, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и зависят от их поставок западными странами. Констатируется, что средств ПВО и истребителей F-16, имеющихся у Киева, «по-прежнему недостаточно для защиты от массированных ракетных ударов и атак с применением беспилотников со стороны России».